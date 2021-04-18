Названа предварительная стоимость новой российской орбитальной станции

В 5−6 млрд долларов оценивается проект создания в России независимой орбитальной станции.

На данный момент существуют лишь предварительные подсчеты и известны первые сроки финансирования — до 2030 года.

Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

«Решения нет. Пакет предложений действительно готов, но не согласован», — уточнил 13 апреля собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что решение о создании независимой российской орбитальной станции было утверждено на совещании у президента РФ 12 апреля.

МКС находится на орбите с 1998 года © Роскосмос

Как писал «Ридус», 18 апреля в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия планирует создание национальной орбитальной станции и выйдет из проекта МКС в 2025 году, предупредив об этом иностранных партнеров.

В свою очередь в «Роскосмосе» уточнили, что окончательное решение о судьбе станции пока не принято.

Между тем руководитель российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что Международная космическая станция может проработать до 2030 года.



Совет по космосу РАН рекомендовал пересмотреть сроки программы полета МКС и приступить к разработке новой концепции развития российской пилотируемой космонавтики. В том числе подразумевается создание национальной пилотируемой инфраструктуры на околоземной орбите.

