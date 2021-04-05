Названы сроки эксплуатации МКС

Международная космическая станция (МКС) может проработать до 2030 года, сообщил руководитель российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

Он обозначил эти сроки, выступая на международном симпозиуме «Человек в космосе».

«Дальше у нас в планах думать о завершении работы МКС, хотя до 2030-го — может, чуть больше — мы планируем осуществлять ее эксплуатацию с плавным завершением программы», — цитирует Соловьева «Интерфакс».

Как отмечает агентство, в октябре 2020 года он рассказал, что прогнозируется «лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС» после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат необходимо «пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций».

После доклада Соловьева Совет по космосу РАН рекомендовал пересмотреть сроки программы полета МКС и приступить к разработке новой концепции развития российской пилотируемой космонавтики. В том числе подразумевается создание национальной пилотируемой инфраструктуры на околоземной орбите.

Напомним, несмотря на то, что срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году, Россия планирует продлить его до 2030 года.

В конце ноября прошлого года в «Роскосмосе» информировали, что в начале 2021 года планируется приступить к консультациям с NASA и другими партнерами по поводу дальнейшей судьбы станции.

Как писал ранее ridus.ru, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявлял, что уровень утечки воздуха на МКС является допустимым: «Далеко ли это до того, чтобы расцениваться как авария? Это очень далеко».

