МИД Украины объявил о высылке российского дипломата

Сотрудник посольства РФ в Киеве должен покинуть страну, сообщили в МИД Украины.

Так министерство отреагировало на решение России выслать украинского консула в Петербурге.

«Старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля», — говорится в сообщении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве выразили решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генконсульства Украины в Петербурге и предоставления ему предписания покинуть Россию.

Ранее сообщалось, что консул Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан сотрудниками ФСБ при получении от гражданина РФ закрытой информации из баз российских правоохранительных органов. В результате ему было предписано покинуть Россию в течение ближайших 72 часов. ФСБ опубликовала видео задержания Сосонюка в кафе в момент получения электронного устройства.

В министерстве полностью исключили выдвинутые украинскому дипломату обвинения и заявили о нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских отношениях 1963 года.

При этом, согласно международным нормам, лицо, обладающее дипломатической неприкосновенностью, может быть в любой момент признано персоной нон грата в случае нарушения закона или враждебных действий.