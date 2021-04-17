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-2014143

Лукашенко анонсировал «декрет президента»

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© Алексей Дружинин/ТАСС

© Алексей Дружинин/ТАСС

В ближайшее время президент Белоруссии Александр Лукашенко огласит одно из своих самых принципиальных решений за четверть века нахождения у власти.

По его словам, это будет очень серьезно.

«Мы его сейчас формализуем, и я его озвучу», — сказал Лукашенко журналистам во время участия в республиканском субботнике.

Белорусский лидер также пообещал, что даже если его не будет, «у них ничего не получится».

Он не стал уточнять детали этого решения, однако отметил, что, скорее всего, оно будет реализовано в форме декрета президента.

Ранее Лукашенко заявил, что уже знает достойных потенциальных кандидатов на пост будущего президента Белоруссии. Он указал на губернатора Гродненской области Владимира Караника, а также на своего помощника в том же западном регионе Юрия Караева.

Еще 26 февраля, выступая на собрании олимпийского комитета Белоруссии, Александр Лукашенко заверил аудиторию, что не планирует передавать власть в стране своим детям: «Ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня».

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