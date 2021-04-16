Суд обвинил «Ридус» в пропаганде «философии воров в законе»

Наримановский районный суд Астраханской области обвинил редакцию «Ридуса» в пропаганде «философии воров в законе, тюремных понятий среди несовершеннолетних» пользователей Сети, а также в «подрыве авторитета легитимных органов исполнительной власти». Поводом для такого решения послужила статья бывшего политзаключенного Антона Мухачева. В своем материале он описал быт в СИЗО «Медведково».

«„Подрывая авторитет легитимных органов исполнительной власти!“ — с негодованием цитирует судебное решение автор запрещенной статьи Антон Мухачёв. — Мой рассказ о наложившем на себя руки в штабном туалете пареньке, который был изнасилован после отказа доносить на ближнего, не подрывает авторитет органов исполнительной власти? А повествование о „низшей касте“ осуждённых, куда определяют в „пресс-хатах“ и „пресс-лагерях“ с ведома и зачастую прямого на это указания заинтересованных сотрудников, разве не является угрозой для чьего-то авторитета? Десятки моих историй — настоящих, не выдуманных — так или иначе подрывают веру в законные действия тех, кто этот закон и должен защищать».



Между прочим, на сайте «Ридуса» четко указано, что некоторые материалы, размещенные в издании, не предназначены для лиц младше 21 года. Статья Мухачёва относится как раз к таким материалам. Поэтому мы категорически не понимаем, о какой пропаганде «воровской философии» среди несовершеннолетних может идти речь.

Согласно постановлению суда, копия которого имеется в нашем распоряжении, материал Антона Мухачёва «создает образ противоправного поведения как приемлемого обществом явления, способствует укоренению в обществе мнения об обыденности этого явления». Роскомнадзор судья обязал принять меры по ограничению доступа к статье.



То есть если рассказывать о коррупции сотрудников московских изоляторов, о том, как они пытают заключенных, рассказывать будничным языком с настоящими примерами из жизни в параллельном мире, то именно это повествование и будет создавать образ противоправного поведения как приемлемого обществом явления? А разве «чёрный ход» и кастовость осуждённых даже в режимных колониях не покрывается той же администрацией? Это видят как осужденные, так и их родственники, как обычные инспекторы, так и высокопоставленные сотрудники, а их всех — сотни тысяч. И ещё более тех, кто растёт в романтике шансона и на криминальных сериалах на центральных каналах телевидения. Но это общественное явление суды России считают приемлемым, — прокомментировал ситуацию Антон Мухачёв.

«Неприемлемым и наказуемым это становится лишь тогда, когда прошедшие через зарешёченную обыденность люди пишут житейскую правду об унижениях и пытках параллельного мира, об издевательствах и бесправии, о коррупции и круговой поруке. И не просто пишут, а ещё и массово читаемы и даже почитаемы», — добавил автор «Ридуса».

Дело носит исключительно субъективный характер, полагает юрист Александр Мартынов, представляющий интересы «Ридуса».

«На мой взгляд, выводы делались исходя из внутренних убеждений прокурора Наримановского района, который является истцом. Он посчитал, будто подобная подача информации может развивать убеждение, что ничего страшного в тюрьме нет. С этим, конечно, можно поспорить. Однако прокурор — это лицо, наделенное властью, он составил иск на основе своего субъективного восприятия, а суд его поддержал. Местный суд всегда поддержит местную прокуратуру», — пояснил Мартынов.

«Ридус» намерен подать апелляционную жалобу в вышестоящий суд. «Шансы — пятьдесят на пятьдесят», — оценил перспективы юрист.

Любопытно, что о судебном разбирательстве по поводу статьи Мухачева «Ридус» узнал лишь после того, как было вынесено постановление, а Роскомнадзор обязал редакцию удалить материал.

Высказаться в свою защиту непосредственно в ходе процесса нам, к сожалению, не позволили. Ни юридически, ни физически.



Во-первых, суд посчитал, что повестки и иные уведомления ни к чему, достаточно опубликовать информацию на сайте суда. Тот, кому нужно, прочитает. Коли сотрудники редакции «Ридуса» не мониторили ежедневно портал астраханского суда — так сами виноваты.

Ну а во-вторых, истцом по делу, предметом рассмотрения которого стала статья «Ридуса», выступала прокуратура, а ответчиком — региональный Роскомнадзор. Это как если бы Петр подал в суд на Ивана, а приговор по итогу получил бы Николай.