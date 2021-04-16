ЕР предлагает запустить программу развития инфраструктуры в регионах

«Единая Россия» обратится к президенту РФ Владимиру Путину с предложением запустить в регионах программу инфраструктурных проектов. Речь идет о строительстве дорог, мостов, обновлении парка общественного транспорта и благоустройстве. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород.

Собрав информацию в Нижегородской области и из других регионов, «Единая Россия» выйдет с предложением к Президенту поддержать такие проекты. Они, по сути, являются локомотивами роста экономики наших регионов, на них держится регион, осваиваются новые территории, переселяются люди, строится социальная инфраструктура, поэтому «Единая Россия» намерена обратиться к президенту, — сказал Турчак.

Финансироваться программы развития будут за счет бюджетных кредитов либо через механизм так называемых инфраструктурных облигаций.

«Сейчас этот механизм начинает работать, пока по нему условия 15-летние, но окупаемость таких проектов, конечно, не 15 лет. Мы считаем, что нужно увеличивать этот срок до 30 лет», — подчеркнул секретарь генсовета партии.

Ранее «Единая Россия» предложила бесплатно подключить жителей малых населенных пунктов к газоснабжению и обновить парк машин скорой помощи в регионах.