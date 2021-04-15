Единороссы будут добиваться бесплатного подключения россиян к газу

«Единая Россия» будет добиваться бесплатного подключения жителей малых населенных пунктов к газоснабжению. Об этом сообщил врио замсекретаря генсовета партии Дмитрий Кобылкин во время посещения деревни Грузины в Тверской области.

Кобылкин отметил, что жалобы на слишком дорогое подключение к газу «Единая Россия» получает от жителей большинства регионов страны.

Мы обратимся к главе государства для того, чтобы решить этот вопрос. Подключение должно быть максимально разгруженным для человека. Это нужно сделать за счет средств государства. Это будет правильно, — подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Он напомнил, что партия ранее уже предлагала механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям с возложением затрат на эти цели на «Газпром».

По мнению Кобылкина, для того, чтобы завершить газификацию населенных пунктов России к 2030 году, необходимо также создать единого регионального оператора в этой сфере. Оператор должен будет помогать людям в оформлении документов и комплексных договоров по принципу «одного окна» — их можно будет заключить в том числе через МФЦ и Госуслуги.