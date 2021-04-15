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Единороссы будут добиваться бесплатного подключения россиян к газу

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Большинство россиян жалуются на слишком дорогое подключение к газу. © er.ru

Большинство россиян жалуются на слишком дорогое подключение к газу. © er.ru

«Единая Россия» будет добиваться бесплатного подключения жителей малых населенных пунктов к газоснабжению. Об этом сообщил врио замсекретаря генсовета партии Дмитрий Кобылкин во время посещения деревни Грузины в Тверской области.

Кобылкин отметил, что жалобы на слишком дорогое подключение к газу «Единая Россия» получает от жителей большинства регионов страны.

Мы обратимся к главе государства для того, чтобы решить этот вопрос. Подключение должно быть максимально разгруженным для человека. Это нужно сделать за счет средств государства. Это будет правильно, подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Он напомнил, что партия ранее уже предлагала механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям с возложением затрат на эти цели на «Газпром».

По мнению Кобылкина, для того, чтобы завершить газификацию населенных пунктов России к 2030 году, необходимо также создать единого регионального оператора в этой сфере. Оператор должен будет помогать людям в оформлении документов и комплексных договоров по принципу «одного окна» — их можно будет заключить в том числе через МФЦ и Госуслуги. 

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