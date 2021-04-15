Эксперт объяснил, зачем Путину нужен рейтинг качества жизни в регионах РФ

Ежегодный рейтинг качества жизни в регионах России позволит федеральному центру объективно оценивать работу властей на местах. Об этом рассказал в интервью ridus.ru член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков, комментируя поручение президента Владимира Путина о разработке методики такого рейтинга.

У нас в стране реализуется много различных проектов. Однако население их не всегда замечает. Почему? Например, региональная власть может построить в том или ином районе десять ФАПов, и дело это, безусловно, хорошее. Но ФАПы могут построить в не самых удачных локациях, где нет удобных дорог. В итоге особых позитивных изменений люди не почувствуют. Получается, были вложены огромные деньги, а пользы от этого мало. Поэтому ежегодный рейтинг качества жизни — очень, на мой взгляд, верная инициатива. Подобная практика поможет федеральному центру определять, насколько эффективно в регионах нашей огромной страны реализуются национальные цели развития, обозначенные в указе президента от 21 июля 2020 года, — пояснил эксперт.

Напомним, 15 апреля Владимир Путин провел совместное заседание Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ). На совещании рассматривались вопросы, касающиеся повышения доступности и улучшения качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты.

