Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ

Суд признал юриста признанного в России иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь виновной в нарушении неприкосновенности жилища сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, которого представители несистемной оппозиции считают одним из отравителей блогера Алексея Навального.

Как утверждает следствие, Соболь, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора, ворвалась в квартиру Кудрявцева, где проживает теща потерпевшего Галина Субботина, обошла все помещения, сняла происходящее на телефон и скрылась.

В ФБК с выводами суда не согласны. По словам активистов фонда, Соболь не проникала в жилище, а лишь стучалась в дверь.

Любовь Соболь приговорили к к году исправительных работ с удержанием 10% дохода, передает Telegram-канал Readovka.

Ранее доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов отметил, что представители оппозиции пользуются неэффективностью законодательства РФ по принципу «делай что хочешь, ничего не будет».

«Все эти показательные процессы вскрыли неэффективность нашего законодательства. Уголовный кодекс в таком виде годится только как подставка под телефон для стримов. Если бы Соболь понимала сейчас, что ей грозит пять лет реального лишения свободы, она вела бы себя совершенно по другому. Но ей ничего не угрожает! Понимаете? Можно все что взбредет в голову. Что для Соболь условный срок? Правильно! Ничего. Только повод для дальнейших провокаций и набора популярности в сектантской среде», — поделился Карнаухов.