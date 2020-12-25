СК РФ: Любовь Соболь ворвалась в квартиру некой пожилой женщины

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь по «факту нарушения неприкосновенности жилища, совершенного с применением насилия».

Следствие полагает, что 21 декабря Соболь и ее соратники пытались проникнуть в квартиру некой пожилой женщины в Восточном округе Москвы. Для достижения цели они якобы использовали форму сотрудников Роспотребнадзора.

Проникнуть в подъезд, в котором расположена квартира неизвестной женщины, с первого раза у Соболь не вышло. Вторая попытка тоже оказалась неудачной. Тогда Любовь Соболь «ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой с маленьким ребенком, и прошла в подъезд. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула ее и ворвалась в жилище. Она обошла все комнаты, снимая все свои действия на телефон, после чего скрылась с места инцидента.

«В настоящее время следователями допрашиваются лица, сопровождавшие Соболь, свидетели и очевидцы произошедшего. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержание лиц, причастных к его совершению», — указывает пресс-служба СК РФ.

