Глава Минздрава Турции сообщил, когда «Спутник V» поступит в страну

В течение 4−5 месяцев российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может начать поступать в Турцию, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Он рассказал журналистам, что изначально турецкий Минздрав остановился на трех вакцинах: «Спутник V», Pfizer/BioNTech и Sinovac из Китая.

Коджа отметил, что последние две вакцины прошли третью фазу испытаний в Турции, а у «Спутника V» были вопросы по токсикологии. Однако сейчас, по его словам, получены хорошие промежуточные результаты испытаний российской вакцины.

«За последнюю неделю я трижды беседовал с главой российского Минздрава, мы обсуждаем как производство, так и объем поставок. В течение четырех-пяти месяцев „Спутник V“ может начать поступать в Турцию», — цитирует министра «РИА Новости».

В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом Sinovac, а с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. Вакцинацию уже прошли свыше 18 миллионов человек, при этом более 7 миллионов получили обе дозы вакцины.

Напомним, 25 марта Коджа сообщил, что широкое применение российского препарата против коронавируса «Спутник V» в Турции может начаться после завершения токсикологических исследований, а переговоры о закупке вакцины уже начались.

В последнее время ситуация с коронавирусом в Турции резко ухудшилась. В четверг, 8 апреля, суточный прирост случаев COVID-19 в стране составил 55 941, тем самым обновив рекорд в седьмой раз за последние 10 дней. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели — 55 791 и 52 676, а в воскресенье — 50 678.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова признала, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, отметив, что больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию именно из этой страны. Попова сообщила, что с середины прошлого месяца число зарегистрированных случаев COVID-19 в Турции увеличилось более чем на 40%. Она назвала это «взрывным ростом» и отметила, что ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Попова также предостерегла граждан России от поездок в эту страну.

Как сообщал ridus.ru, 12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Речь идет как о чартерных, так и о регулярных рейсах. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию.

Из-за сообщений о росте числа заражений коронавирусной инфекцией в Турции спрос на туры в эту страну упал более чем на четверть. По данным туроператоров, количество аннулированных путевок увеличилось в десятки раз.