Володин рассказал о значении Саратовской области для Юрия Гагарина

На месте приземления космонавта Юрия Гагарина в Саратовской области 12 апреля всегда отмечали очень торжественно, рассказал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В этот день национальной гордости и триумфа собиралось много гостей и обязательно приезжали космонавты из первого отряда. Сегодня приезжают уже нынешние покорители космоса.

«Еще работая в Саратове, мечтал о том времени, когда зарастающее кустарником Гагаринское поле преобразится и станет местом притяжения не только для жителей региона, но и для всех граждан нашей страны и других государств», — написал Володин.

Он отметил, что Саратовская земля стала местом притяжения для самого Юрия Гагарина: с 1951 по 1955 годы он учился в индустриальном техникуме в Саратове, впервые поднялся в небо в местном аэроклубе, а 12 апреля 1961 года приземлился в ставшей уже родной для него области.

По словам спикера Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова рассказывала, что Гагарин считал Саратовскую область своей малой Родиной и, приезжая из Саратова, всегда привозил местные яблоки, которыми угощал космонавтов, подчеркивая при этом, что они с его малой Родины.

Володин также признался, что сегодня исполнилась его давняя мечта: на месте приземления создан Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина, который построили всего за год. Он необходим для сохранения исторической памяти, как дань уважения тем, кто, рискуя своей жизнью, совершал открытия, делал все для развития нашей страны, заключил председатель Госдумы.

Ранее сообщалось, что Парк покорителей космоса открылся в 16 километрах от города Энгельса Саратовской области. Данный проект был реализован в рамках государственно-частного партнерства.