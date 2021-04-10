Под Энгельсом открылся Парк покорителей космоса имени Гагарина

На месте приземления первого космонавта планеты Юрия Гагарина — в 16 километрах от Энгельса (Саратовская область) — открылся Парк покорителей космоса.

Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства. Ранее создание парка поддержал президент России Владимир Путин.

«В понедельник, 12 апреля — 60 лет со дня полета первого человека в космос. Это особый день не только в истории нашей страны, но и всего мира», — прокомментировал событие председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Политик напомнил, что в жизни Гагарина Саратовская область «занимала важно место». Первый космонавт планеты учился в индустриальном техникуме Саратова, а также проходил подготовку в местном аэроклубе, где впервые поднялся в небо на самолете ЯК-18.

«Имя первого космонавта увековечено не только в названиях улиц городов Саратовской области, но и присвоено новому аэропорту. Он стал вторым крупным аэровокзальным комплексом в новейшей истории России, который был построен с нуля летом 2019 года. Также имя Гагарина носит технический университет и Народный музей», — написал Володин в своем Telegram-канале.

