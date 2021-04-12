Названы успехи современной России в освоении космоса

В День космонавтики заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко рассказал в интервью ridus.ru, какими успехами в космической отрасли Россия может гордиться сегодня.



«Например, у нас есть ракета-носитель „Союз“. Она до сих пор совершенствуется, улучшается, а главное — используется во всем мире. В течение многих лет этой ракете не было никакой альтернативы. Также в России сейчас разрабатывается транспортно-энергетический модуль — уникальный ядерный межорбитальный буксир. Продолжается подготовка к запуску отечественного аппарата „Луна-25″. Он будет исследовать состав грунта в приполярном районе Луны. Продолжаются пусковые испытания тяжелой ракеты-носителя „Ангара“. Кроме того, реализуется российско-германский проект „Спектр РГ“. Речь здесь идет об орбитальной астрофизической обсерватории, необходимой для построения полной карты Вселенной“. А еще несколько лет назад в России был построен космодром „Восточный“, а рядом с ним возник новый город Циолковский», — поведал Кравченко.

Он отметил, что полет первого человека в космос — победа советского народа, которая неоспорима.

Это, безусловно результат деятельности большого количество ученых, инженеров. И мы обязаны продолжать двигаться в данном направлении, создавать комфортные условия для модернизации и отраслевых преобразований. Кроме того, необходимо, на мой взгляд, подумать о привлечении в космическую сферу частного капитала, как это делают наши зарубежные партнеры. Частный капитал может работать более эффективно, чем государственные средства, — отметил в беседе с ridus.ru парламентарий.

12 апреля в честь Дня космонавтики волонтеры «Единой России» организуют экскурсию по Московскому планетарию для малообеспеченных и многодетных семей Тверского и Пресненского районов Москвы. Ребята увидят фотовыставку, посвященную космонавтам из первого отряда, узнают, как работают космические обсерватории, и пообщаются с российским космонавтом Александром Полещуком.

В конце лета пройдет акция «Мечты о космосе». Желающий в ней поучаствовать должны написать пост о своих представлениях по поводу будущего этапа космической эры человечества и разместить его в соцсетях под хештегом #Мечтыокосмосе.

Телеканал «Россия» покажет в День космонавтики прямую трансляцию концерта «Юбилей полета человека в космос», который пройдет на космодроме «Байконур». Именно оттуда 60 лет назад стартовал корабль «Восток», на борту которого находился первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

Недавно на месте приземления Гагарина — в 16 километрах от Энгельса (Саратовская область) — открылся Парк покорителей космоса. Проект был реализован в рамках государственно-частного партнерства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в жизни Гагарина Саратовская область «занимала важно место». Космонавт учился в индустриальном техникуме Саратова, а также проходил подготовку в местном аэроклубе, где впервые поднялся в небо на самолете ЯК-18.

«Имя первого космонавта увековечено не только в названиях улиц городов Саратовской области, но и присвоено новому аэропорту. Он стал вторым крупным аэровокзальным комплексом в новейшей истории России, который был построен с нуля летом 2019 года. Также имя Гагарина носит технический университет и Народный музей», — написал Володин в своем Telegram-канале.