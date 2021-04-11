«Растаял»: в Сети обсудили дыру в асфальте перед подъездом дома в Москве

Прямо перед подъездом многоэтажки на Сельскохозяйственной улице в Москве провалился асфальт.

В результате образовалась огромная дыра.

При этом в МЧС заявили Life Shot, что жильцы дома к ним не обращались.

На опубликованных кадрах видно, как в подъезде стоит пожилая женщина с телефоном в руках и, видимо, все-таки собирается сообщить о случившемся.

В Сети развернулось бурное обсуждение дыры в асфальте. Одни предположили, что он «растаял», другие стали шутить по поводу «входа на подземную парковку» и «портала, ведущего в ад».

Позже на место прибыли рабочие, которые принялись усердно устранять провал.

Как рассказывал ранее ridus.ru, у дома № 6/8 на улице Маросейка в центре столицы провалился асфальт прямо на проезжей части. Образовавшуюся яму закрыли дорожным конусом.