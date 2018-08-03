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На проезжей части в центре Москвы провалился асфальт

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© Ridus.ru

© Ridus.ru

У дома № 6/8 на улице Маросейка в центре столицы провалился асфальт прямо на проезжей части, сообщает корреспондент «Ридуса».

На сделанных им фотографиях видно, что к месту провала дорожного полотна приехали экстренные службы.

Образовавшуюся яму закрыли дорожным конусом.

Пока дыру не заделают, автомобилистам придется быть предельно внимательными на этом участке и соблюдать повышенную осторожность.

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