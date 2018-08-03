На проезжей части в центре Москвы провалился асфальт
- 11 июня 2019, 18:51
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
У дома № 6/8 на улице Маросейка в центре столицы провалился асфальт прямо на проезжей части, сообщает корреспондент «Ридуса».
На сделанных им фотографиях видно, что к месту провала дорожного полотна приехали экстренные службы.
Образовавшуюся яму закрыли дорожным конусом.
Пока дыру не заделают, автомобилистам придется быть предельно внимательными на этом участке и соблюдать повышенную осторожность.
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