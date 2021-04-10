Российские военные корабли отправились в Атлантику

Направившийся в Атлантику отряд кораблей ВМФ РФ сейчас находится в одном из заливов Средиземного моря в ожидании улучшения погодных условий.

Как сообщает Балтийский флот, в состав отряда входят корвет «Стойкий», танкер «Кола», морской буксир «Яков Гребельский» и плавучая мастерская ПМ-82.

«В ближайшие дни из-за сложных погодных условий отряду кораблей и судов обеспечения Балтийского флота придется ожидать улучшения погоды. После этого отряд продолжит движение», — приводит сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что корабли вышли в Средиземное море 8 апреля из сирийского порта Тартус, где находится база ВМФ РФ. При этом они отправились в дальний поход из Балтийска 16 декабря 2020 года.

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За это время «Стойкий» и «Кола» побывали в Индийском океане, где приняли участие в международных маневрах. Они также совершили деловые заходы в порты Ирана и Омана. В Красном море корабли зашли в Судан, где создается пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ, пишет агентство.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила о том, что фрегат Северного флота ВМФ России «Адмирал Касатонов» проведет противолодочные учения в Норвежском море. «В течение нескольких дней военные моряки отработают попутный поиск подводных лодок с помощью бортового гидроакустического оборудования, а также обеспечат безопасность российских рыбаков в районах ведения промысла», — приводит сообщение ФАН.

Также стало известно, что военные корабли США отправятся в Черное море. Власти Турции уже уведомили участников конвенции Монтре о проходе американских кораблей из Средиземного моря в Черное море и обратно.