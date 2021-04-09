В Пентагоне раскрыли детали отправки кораблей в Черное море

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что операции американских военных кораблей в Черном море и на всей территории Европейского командования носят «рутинный характер».

Ранее власти Турции уведомили участников конвенции Монтре о проходе кораблей США из Средиземного моря в Черное море и обратно.

По сообщению турецких СМИ, эта операция вызвана «ростом российской военной активности» на границе с Украиной.

Как рассказал «РИА Новости» источник в МИД Турции, 14 и 15 апреля американские корабли пройдут по очереди через пролив Босфор, а 4 и 5 мая вернутся обратно.

«Это нормальное развитие событий для военнослужащих США, и мы, разумеется, координируем вхождение кораблей в Черное море с Турцией в рамках конвенции Монтре», — приводит агентство слова Кирби, сказанные во время брифинга.

Он также отметил, что не намерен говорить «о гипотетических или будущих операциях» и отказался комментировать сообщения СМИ о планах Вашингтона направить два корабля через Босфор на следующей неделе.

По его словам, американские военные силы «будут плавать, летать и перемещаться по земле там, где это позволено».

Накануне вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что намерение США отправить в Черное море военные корабли будет означать поощрение Киева на применение военной силы в Донбассе. Он подчеркнул, что такая военная поддержка обернется прискорбными последствиями для территориальной целостности Украины.

Косачев также напомнил, что в соответствии с конвенцией Монтре 1936 года для военных кораблей нечерноморских держав введены ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу. Он уточнил, что общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Черном море не должен превышать 30 тысяч тонн, а срок пребывания не может быть больше 21 суток.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что обострение ситуации вокруг Донбасса вызвано желанием Владимира Зеленского «выслужиться» перед новой американской администрацией и заручиться еще большей финансовой и военной помощью США.