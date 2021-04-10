Опрос выявил число работающих по профессии россиян

По результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, выяснилось, что чаще всего работают по полученной в вузе специальности врачи, юристы и главные бухгалтеры.

При этом только около 40% респондентов трудятся по специальности, указанной в дипломе, а 22% заняты в смежной сфере деятельности.

Не по профессии работают 38% опрошенных.

Опрос также показал, что среди работающих по профессии больше всего врачей (100%), юристов (99%) и главных бухгалтеров (92%). Реже всего применяют полученную специальность менеджеры по продажам (29%), специалисты по работе с клиентами (31%) и менеджеры по логистике (46%).

В опросе приняли участие 3,5 тысячи россиян с высшим образованием и карьерным опытом работы, сообщает «РИА Новости».

© Михаил Салтыков/Коллаж/Ridus.ru

По данным Минтруда, наиболее востребованные на рынке труда в РФ специалисты — менеджеры по продажам и закупкам, продавцы, рабочие в сфере строительства, ЖКХ и промышленности и водители транспортных средств. В десятку наиболее нужных профессий вошли также инженеры, административные работники, уборщики, врачи и повара.



Как писал ранее ridus.ru, жители России считают, что самой перспективной и востребованной профессией в 2021 году станет IT-специалист. Об этом заявили 13% участников совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «СберУслуги».

Также сообщалось, что помочь лишившимся работы гражданам вновь обрести в себе профессиональную уверенность может карьерный консультант. Это новая, но быстро набирающая популярность в России профессия. Эти специалисты учат правильно составлять резюме и отправлять отклики на вакансии, консультируют относительно потенциальных работодателей, помогают проходить через все этапы собеседования.

По данным министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, в конце января этого года в стране насчитывалось 2,6 миллиона безработных граждан. Ранее ridus.ru писал, что власти приняли решение сохранить повышенный размер максимального пособия по безработице на 2021 год. Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное уменьшится с 4500 до 1500 рублей.

