В Совфеде прокомментировали планы США отправить корабли в Черное море

Намерение США отправить в Черное море военные корабли будет означать поощрение Киева на применение военной силы в Донбассе, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он отметил, что такая военная поддержка обернется прискорбными последствиями для территориальной целостности Украины.

Так сенатор прокомментировал планы США направить свой военный флот в Черное море.

По его словам, поднятая на Западе в последние дни истерика по поводу передислокации российских войск на самом деле преследовала только одну цель — усилить собственное военное присутствие в регионе. «А затем там и остаться, разумеется», — цитирует Косачева «Интерфакс».

Вице-спикер Совфеда также напомнил, что в соответствии с конвенцией Монтре 1936 года для военных кораблей нечерноморских держав введены ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу.

Косачев уточнил, что общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Черном море не должен превышать 30 тысяч тонн, а срок пребывания не может быть больше 21 суток. «Это юридическая сторона дела. Но есть еще и политическая», — заключил Косачев.

Как сообщил ранее CNN со ссылкой на источники, Вашингтон рассматривает возможность направить в ближайшее время корабли в Черное море на фоне предполагаемого «роста военной активности» на границе с Украиной. Так США могут поддержать Украину и послать «особый сигнал» России, отмечает телеканал.

Позже Пентагон не подтвердил данную информацию.

Ранее ridus.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля прибыл с рабочим визитом в Донбасс. В частности, он планирует посетить зону боевых действий на юго-востоке страны.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что обострение ситуации вокруг Донбасса вызвано желанием Владимира Зеленского «выслужиться» перед новой американской администрацией и заручиться еще большей финансовой и военной помощью США. Западные СМИ выступают с похожими обвинениями в адрес российского лидера Владимира Путина, который якобы испытывает администрацию Байдена на прочность, передислоцируя войска к границам Украины.

