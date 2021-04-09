Турцию могут закрыть для российских туристов
- 09 апреля 2021, 21:02
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Уже с понедельника, 12 апреля, Россия может отменить чартерные рейсы в Турцию.
Также под запретом могут оказаться некоторые грузопассажирские рейсы.
Полного прекращения авиасообщения с Турцией не планируется.
Об этом предварительном решении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщает 78.ru со ссылкой на источники.
Еще один возможный вариант ограничений — для прибывающих из Турции туристов введут 14-дневный карантин.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал срочно закрыть авиасообщение с Турцией. По его словам, эта мера необходима, пока в этой стране не наметится спад заболеваемости коронавирусом.
Накануне суточный прирост случаев COVID-19 в Турции составил 55 941, тем самым обновив рекорд в седьмой раз за последние 10 дней.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова признала, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, отметив, что больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию именно из этой страны. Попова сообщила, что с середины прошлого месяца число зарегистрированных случаев COVID-19 в Турции увеличилось более чем на 40%. Она назвала это «взрывным ростом» и отметила, что ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Попова также предостерегла граждан России от поездок в эту страну.
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