Турцию могут закрыть для российских туристов

Уже с понедельника, 12 апреля, Россия может отменить чартерные рейсы в Турцию.

Также под запретом могут оказаться некоторые грузопассажирские рейсы.

Полного прекращения авиасообщения с Турцией не планируется.

Об этом предварительном решении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщает 78.ru со ссылкой на источники.

Еще один возможный вариант ограничений — для прибывающих из Турции туристов введут 14-дневный карантин.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал срочно закрыть авиасообщение с Турцией. По его словам, эта мера необходима, пока в этой стране не наметится спад заболеваемости коронавирусом.

Накануне суточный прирост случаев COVID-19 в Турции составил 55 941, тем самым обновив рекорд в седьмой раз за последние 10 дней.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова признала, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, отметив, что больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию именно из этой страны. Попова сообщила, что с середины прошлого месяца число зарегистрированных случаев COVID-19 в Турции увеличилось более чем на 40%. Она назвала это «взрывным ростом» и отметила, что ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Попова также предостерегла граждан России от поездок в эту страну.