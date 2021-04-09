Жириновский заявил о необходимости приостановить авиасообщение с Турцией

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал срочно закрыть авиасообщение с Турцией.

По его словам, эта мера необходима, пока в этой стране не наметится спад заболеваемости коронавирусом.

Накануне суточный прирост случаев COVID-19 в Турции составил 55 941, тем самым обновив рекорд в седьмой раз за последние 10 дней.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова признала, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, отметив, что больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию именно из этой страны.

«Нужно срочно закрыть авиасообщение с Турцией. По крайней мере, до момента спада там заболеваемости», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что, если такое решение примут, хорошая работа кабмина будет отмечена во время отчета в Госдуме в мае. В противном случае, по его словам, российские туристы по возвращении из Турции завезут инфекцию в страну, что приведет к новой вспышке в России, и это станет большим поражением для правительства.

Жириновский также рекомендовал властям закрыть воздушные границы со всеми странами, где начался всплеск заболеваемости.

Накануне Попова сообщила, что с середины прошлого месяца число зарегистрированных случаев COVID-19 в Турции увеличилось более чем на 40%. Она назвала это «взрывным ростом» и отметила, что ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. Попова также предостерегла граждан России от поездок в эту страну.

Напомним, российские туристы стали вновь посещать Турцию только с августа прошлого года.