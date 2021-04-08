Zoom не собирается закрывать доступ госкомпаниям из России

Российские госкомпании и госучреждения смогут покупать доступ к сервису Zoom, но не через дистрибьюторов, а напрямую. Об этом говорится в официальном заявлении компании Zoom Video Communications.

Решение Zoom об отзыве у российских дистрибьюторов права на продажу доступа к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям вызвало переполох. В СМИ писали, что органы власти РФ и компании с госучастием якобы больше не смогут пользоваться приложением.

«Действия компании были неправильно интерпретированы, — прокомментировал в интервью ridus.ru руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации ОП РФ Вадим Виноградов. — Подобная ситуация случилась во многом из-за отсутствия у Zoom Video Communications официального представительства в России. Такое представительство не только позволило бы избежать недопонимания, но и упростило бы работу Zoom в России».

По мнению эксперта, добровольно с российского рынка Zoom не уйдет. По словам Виноградова, подобные IT-корпорации являются прежде всего частными компаниями, преследующими исключительно коммерческие интересы.

Не стоит забывать, что Zoom и другие иностранные онлайн-платформы имеют в нашей стране значительную аудиторию, а значит, получают доход. Отмечу, что пока неизвестно, как Zoom, меняя подход к рынку, планирует в дальнейшем вести свою деятельность в России в аспекте соблюдения налогового законодательства и законодательства в области хранения персональных данных, — поделился Вадим Виноградов.

Он напомнил, что в России сейчас разрабатываются новые законопроекты, предусматривающие возможное введение «цифрового налога», а также требования об открытии официальных представительств иностранных онлайн-корпораций.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ситуацию с Zoom еще одним подтверждением правильности политики импортозамещения в сфере программного обеспечения.

«Российским компаниям стоит пользоваться отечественными аналогами. Это вопрос не только экономики, но и безопасности. Мы уже приняли ряд законодательных решений по поддержке российской IT-отрасли. Необходимо заниматься созданием условий для развития своих отечественных сервисов», — заявил Володин.