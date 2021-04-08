Володин прокомментировал ситуацию с закрытием доступа к Zoom

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение компании Zoom о закрытии доступа к своему сервису видеосвязи российским госучреждениям и госкомпаниям.

«Это не последняя ситуация, когда российские пользователи столкнутся с ущемлением своих прав со стороны зарубежных IT-компаний. И лучше быть к этому готовыми», — считает Володин.



Политик назвал ситуацию с Zoom еще одним подтверждением правильности политики импортозамещения в сфере программного обеспечения.

Российским компаниям стоит пользоваться отечественными аналогами. Это вопрос не только экономики, но и безопасности. Мы уже приняли ряд законодательных решений по поддержке российской IT-отрасли. Необходимо заниматься созданием условий для развития своих отечественных сервисов, — отметил Вячеслав Володин.

Он добавил, что Россия ни в коем случае не отказывается от диалога с международными IT-корпорациями. Однако они стремятся диктовать свои правила, а это неприемлемо, уверен Володин.