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Эксперимент по авторизации в соцсетях через «Госуслуги» стартовал в России

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© Ridus.ru

© Ridus.ru

До 1 июля 2022 года продлится стартовавший в России эксперимент по идентификации пользователей интернет-площадок через портал «Госуслуги».

Согласно постановлению правительства, опубликованному на официальном портале правовой информации, зарегистрированные на «Госуслугах» пользователи соцсетей, онлайн-магазинов и других площадок теперь смогут совершать сделки в интернете без дополнительной регистрации на других ресурсах.

Как объяснили в Минцифры, цель эксперимента заключается в том, чтобы граждане могли заключать сделки и подписывать договоры в интернете после авторизации через логин-пароль «Госуслуг». Это сделает дистанционное общение между пользователями и бизнесом более удобным и безопасным, считают в ведомстве.

«Пользователи соцсетей, агрегаторов товаров и услуг и сайтов по поиску работы смогут по своему желанию выбирать: регистрироваться по отдельному логин-паролю или воспользоваться учетной записью „Госуслуг“ (персональные данные не будут передаваться)», — пояснили «РИА Новости» в министерстве.

В Минцифры также планируют развивать предоставление госуслуг на коммерческих площадках, чтобы дать возможность людям получать госуслуги там, где это им удобно, например, прямо из соцсети или банковского мобильного приложения.

Отмечается при этом, что максимальная цена каждого из заключаемых в рамках эксперимента договоров не должна превышать десяти миллионов рублей.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что в настоящее время успешно тестируется обновленная версия портала «Госуслуги». Он уточнил, что старая версия перестанет работать уже в третьем квартале нынешнего года.

Через портал «Госуслуги» россияне также смогут получать результаты теста на COVID-19.

Ранее стало известно, что в России появится единая информационная платформа учета иностранных граждан, включающая их цифровые профили. Работы по созданию соответствующего портала проводит Минцифры совместно с МВД.

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