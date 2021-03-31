Новая версия портала «Госуслуги» запущена в тестовом режиме

В настоящее время успешно тестируется обновленная версия портала «Госуслуги», сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Он уточнил, что старая версия перестанет работать уже в третьем квартале нынешнего года.

Работоспособность новой версии сайта сейчас проверяют в режиме тестирования.

Во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства Шадаев рассказал, что новую версию портала «Госуслуги» открыли в тестовом режиме в январе. «Все желающие могут с ней ознакомиться», — цитирует ТАСС главу Минцифры.

Он отметил, что помимо серьезной технической модернизации и перехода на новую архитектуру, изменится взаимодействие с пользователями. По его словам, новая версия основана на полностью российском ПО.

«Сейчас этот новый портал работает в параллель действующему порталу», — добавил Шадаев.

В пресс-релизе ведомства также говорится о том, что было решено радикально изменить процесс оказания услуг, разбив его на два этапа. На первом из них пользователь отвечает на несколько уточняющих вопросов, а на основе ответов ему сообщают, сколько дней займет оказание услуги и какие документы нужно подготовить. После этого пользователь оформляет заявление, в котором запрашивается только та информация, которая необходима в его конкретной ситуации.

По данным пресс-службы министерства, в качестве пилотной услуги выбрано предоставление справки о судимости. Ранее с первого раза правильно заполнить заявление не удавалось каждому третьему пользователю, 30% заявителей получали отказ и были вынуждены проходить процедуру еще раз.

Как отмечает ФАН, через портал «Госуслуги» россияне смогут получить результаты теста на COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее стало известно, что в России появится единая информационная платформа учета иностранных граждан, включающая их цифровые профили. Работы по созданию соответствующего портала проводит Минцифры совместно с МВД.