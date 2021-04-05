Ученый назвал необходимое требование для будущих покорителей космоса

Космонавтам, которые будут осваивать дальний космос, возможно, потребуется проходить проверку на чувствительность к изменениям магнитного поля.

Такое мнение высказал научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

Выступая на международном симпозиуме «Человек в космосе», он объяснил, что длительное отсутствие магнитного поля может приводить к утрате когнитивных функций. По его словам, об этом свидетельствуют проведенные на мышах эксперименты.

«Естественно, этот эффект может проявляться при длительном отсутствии магнитного поля. Есть люди более чувствительные к нему или менее чувствительные», — цитирует ученого ТАСС.

Зеленый подчеркнул, что вопрос создания искусственного магнитного поля при дальних космических полетах не менее важен, чем создание искусственной гравитации.

Ранее руководитель российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал на симпозиуме, что Международная космическая станция может проработать до 2030 года или чуть больше.

Недавно стало известно, что актрису и режиссера первого художественного фильма о космосе, съемки которого пройдут на МКС, планируют отправить на орбиту 20 сентября 2021 года.