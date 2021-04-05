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Антициклон вернет в Москву снег и заморозки

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

С 7 апреля погода в столице начнет ухудшаться.

По прогнозам синоптиков, из-за глубокого антициклона в Москву вернутся снег и заморозки.

Ожидается усиление ветра, небо затянут облака.

«В четверг дождь сменится мокрым снегом, который может сохраниться на земле до утра пятницы», — сообщают «Метеоновости».

За несколько дней в столице может выпасть около 20 миллиметров осадков, что составит половину месячной нормы. Однако к выходным из-за туч должно выглянуть солнце и температура воздуха повысится.

© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Во вторник, 6 апреля, прогнозируется усиление ветра, в связи с чем Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что окончательно и бесповоротно фенологическая весна в Москве настанет с 13 апреля. К этому дню в городе исчезнет последний снег и будет очень тепло. К середине месяца он пообещал в дневные часы +13...+18 °С. По его словам, это климатические показатели первой декады мая.

До этого Тишковец прогнозировал активное пробуждение природы в столице после 10 апреля.

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