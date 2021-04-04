Эксперты посоветовали, когда лучше брать ипотеку

В настоящий момент ипотечная ставка практически равна уровню инфляции, поэтому оформлять ипотеку на квартиру выгоднее всего в ближайшие месяцы.

Такое мнение высказал риелтор Павел Боровиков.

Он отметил, что с марта российские банки стали повышать проценты по жилищным кредитам. Это произошло после повышения ключевой ставки с 4,25% до 4,5%.

«Сейчас реальная ипотечная ставка составляет примерно 5,5%, и реальная инфляция тоже в районе 5,5−6%. Таким образом, реальная ставка по ипотеке практически равна нулю», — объяснил Боровиков в беседе с URA.RU.

При этом он предупредил, что такое ликвидное предложение продлится максимум пару месяцев.

В свою очередь президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко обратила внимание, что выгодные ставки по ипотеке предсказать невозможно. Поэтому, по ее словам, брать жилищный кредит лучше, когда в этом есть необходимость. «Ставки непредсказуемы. Но с точки зрения инвестиций, сейчас рынок не выгоден от слова „совсем“: арендные ставки упали, сами квартиры подорожали», — отметила она в интервью изданию.

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Радченко также посоветовала не затягивать с оплатой задолженности по ипотеке. В случае падения доходов заемщика следует подать заявку на реструктуризацию кредита, чтобы изменить график платежей, а в случае более серьезных финансовых проблем нужно продавать квартиру на вторичном рынке, добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что в мае в России стартует пилотный проект по проведению сделок ипотеки в цифровом формате. Он предусматривает электронную регистрацию ипотеки в Росреестре и передачу электронной закладной в депозитарий.

Как писал ridus.ru, доцент Всероссийского государственного университета юстиции адвокат Андрей Некрасов дал должникам рекомендации, как избежать изъятия в пользу банка своей единственной ипотечной квартиры.