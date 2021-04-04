Видео: на станции под Калугой сгорел вагон электрички

Электричка, которая должна была следовать в Москву, загорелась на станции «Малоярославец» Калужской области.

Пламя охватило вагон, расположенный в хвосте поезда.

Горящий вагон удалось отцепить от железнодорожного состава.

Пассажиров вовремя эвакуировали, никто из них не пострадал, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании. «Локомотивная бригада приняла оперативные меры для вывода пассажиров из поезда», — приводит сообщение издание «Подъём».

На место происшествия незамедлительно вызвали бригаду пожарных. Возгорание было ликвидировано.

В настоящее время устанавливается причина пожара.

В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры уточнили, что в электричке «Малоярославец-Москва» загорелась кабина машиниста.

По данным издания, ЧП не повлияло на движение других поездов. Пассажиры уехали в столицу следующим поездом.



Начата прокурорская проверка.



Ранее сообщалось, что вблизи московского аэропорта Шереметьево загорелся черный Mercedes. На опубликованных кадрах видно, что полыхающий автомобиль стоит у обочины. Багажник у него поднят, но рядом никого нет.