Загоревшийся у аэропорта Шереметьево «Мерседес» попал на видео
- 15 февраля 2020, 17:25
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Вблизи московского аэропорта Шереметьево загорелся черный Mercedes.
ФАН опубликовал видео, запечатлевшее это происшествие.
На кадрах видно, что полыхающий автомобиль стоит у обочины. Багажник у него поднят, но рядом никого нет.
Как пишет издание, инцидент произошел на Авиационной улице. Очевидцы заметили неподалеку много рабочих, однако попытку погасить огонь никто из них не предпринял.
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