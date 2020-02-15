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Загоревшийся у аэропорта Шереметьево «Мерседес» попал на видео

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Вблизи московского аэропорта Шереметьево загорелся черный Mercedes.

ФАН опубликовал видео, запечатлевшее это происшествие.

На кадрах видно, что полыхающий автомобиль стоит у обочины. Багажник у него поднят, но рядом никого нет.

Как пишет издание, инцидент произошел на Авиационной улице. Очевидцы заметили неподалеку много рабочих, однако попытку погасить огонь никто из них не предпринял.

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