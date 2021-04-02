За незаконный ввоз в РФ 4 тысяч иностранцев будут судить 24 человека
- 02 апреля 2021, 22:58
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По обвинению в организации канала незаконной миграции перед судом предстанет группа из 24 жителей Саратовской области.
Они организовали въезд на территорию России около четырех тысяч иностранцев.
По данным следствия, с июля 2018 по июнь 2019 года преступная группа обеспечила мигрантам незаконный ввоз в РФ через пограничные посты, предоставив им подложные документы.
Как сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале, прибывшим мигрантам был запрещен въезд в Россию.
«Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24 членов организованной преступной группы в возрасте от 30 до 50 лет», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Ершовский районный суд Саратовской области.
В пресс-службе регионального главка МВД рассказали, что с целью увеличения срока пребывания иностранцев в РФ обвиняемые на протяжении нескольких месяцев изготавливали за вознаграждение комплекты поддельных документов, печати и чеки об оплате госпошлин и штрафов. Кроме того, они организовывали беспрепятственный проезд автомобилей через стационарный и передвижной контрольные посты, обеспечивая тем самым незаконный въезд мигрантов в Россию.
Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что пандемия усилила дефицит рабочей силы в России. Стало меньше трудовых мигрантов: они уехали весной прошлого года из-за карантина, и теперь не могут вернуться обратно из-за закрытых границ.
В декабре прошлого года МВД РФ насчитало в России только 6,3 миллиона мигрантов при том, что обычно эта цифра в последние годы составляла примерно 11 миллионов человек. Почти половина иностранцев разъехалась по домам или другим странам.
Как писал ridus.ru, по итогам 2020 года Россия вошла в первую пятерку стран мира с наибольшим числом мигрантов.
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