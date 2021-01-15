Россия заняла четвертое место в мире по числу мигрантов

По итогам 2020 года Россия вошла в первую пятерку стран мира с наибольшим числом мигрантов.

Согласно докладу Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), их в РФ насчитывается 12 млн человек.

При этом главным направлением для международных мигрантов остаются США. В 2020 году в этой стране было зарегистрировано 51 млн мигрантов, что составляет 18% от общего их числа в мире.

Также наиболее привлекательными для мигрантов странами являются Германия и Саудовская Аравия, которые занимают в списке соответственно второе и третье места.

Топ-5 замыкает Великобритания с 9 млн мигрантов.

В ЭКОСОС подсчитали, что в 2020 году две трети всех международных мигрантов жили всего в 20 странах, отмечает ТАСС.

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Как писал ранее ridus.ru, российские демографы и финансовые аналитики предполагают, что ускоренное восстановление экономики Китая после пандемии COVID-19 приведет к тому, что у России возникнут проблемы и с трудовыми мигрантами: работников из стран, откуда обычно едут в РФ, просто сманит к себе могущественный азиатский сосед. Это касается прежде всего мигрантов из Средней Азии, которая граничит как с Россией, так и с КНР.

В декабре прошлого года МВД РФ насчитало в России только 6,3 миллиона мигрантов при том, что обычно эта цифра в последние годы составляла примерно 11 миллионов человек. Почти половина иностранцев разъехалась по домам или другим странам.

Разрешение на временное проживание или вид на жительство есть у около миллиона человек. Большинство учтенных трудовых мигрантов работают по патентам. Самая многочисленная категория иностранных граждан в России — это трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах.