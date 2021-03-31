В Минобороны рассказали о новейшей бесшумной подлодке «Кронштадт»

Новейшая дизельная серийная субмарина «Кронштадт» проекта 677 («Лада») производит уровень шума, который не превышает показатели обычных звуков моря.

Кроме того, благодаря уникальной гидроакустической станции и мощному вооружению она способна уничтожать корабли, суда и подводные объекты противника.

Поэтому совсем не случайно «Кронштадт» является одним из самых амбициозных проектов ВМФ России.

Как рассказали газете «Известия» источники в Минобороны РФ, субмарина либо останется на Балтике, либо войдет в состав Северного флота.

Кроме «Кронштадта», ВМФ вскоре получит еще одну подлодку проекта 677 — «Великие Луки». Также планируется построить еще две.

Пока в составе ВМФ находится только головная подлодка «Санкт-Петербург», построенная в 2010 году. После многолетней эксплуатации на Северном флоте ее перевели в прошлом году в Кронштадт на техобслуживание и модернизацию.

Два года назад Минобороны заключило с «Адмиралтейскими верфями» контракт на постройку третьей и четвертой серийных субмарин.

В ведомстве отмечают, что «Кронштадт» заложили почти 16 лет назад и строили по усовершенствованному проекту. В отличие от «Санкт-Петербурга» на новой подлодке усовершенствована навигационная система и установлена более тихая и мощная электродвигательная установка. Она также оснащена крылатыми ракетами «Калибр».

Ранее сообщалось, что сразу шесть подводных лодок, четыре из которых — атомные, должен был получить Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году от предприятий судостроительной отрасли. Такое количество субмарин одновременно поступит на вооружение впервые за 28 лет. На Западе их уже боятся, о чем говорят публикации в британской прессе.

