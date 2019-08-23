Новые российские подлодки испугали западные СМИ

Сразу шесть подводных лодок, четыре из которых — атомные, получит Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году от предприятий судостроительной отрасли. Такое количество субмарин одновременно поступит на вооружение впервые за 28 лет. На Западе их уже боятся, о чем говорят публикации в британской прессе.

«Согласно контрактам, „Севмаш“ в 2020 году должен сдать флоту первую серийную подлодку проекта 955А „Князь Олег“ и первую серийную проекта 885 М „Новосибирск“. Также „Севмаш“ сдаст ВМФ головную субмарину проекта 885 М „Казань“ и атомную подлодку спецназначения „Белгород“ проекта 09852», — цитирует ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе России.

Источник добавил, что «Белгород» пока не будет оснащен подводными аппаратами «Посейдон», испытания которых продолжаются.

Со стапелей «Адмиралтейских верфей» сойдут две дизель-электрические подлодки. Одной из них станет «Волхов» проекта 636.3, другой — первая серийная субмарина проекта 677 «Кронштадт».

Тем временем в западных СМИ появилась информация о том, что Россия готовится к испытанию новой крупной подводной лодки. Она может «запустить свои смертоносные ракеты „Посейдон“ со 100-мегатонной ядерной боеголовкой, способной уничтожить цели в Европе и Соединенных Штатах». Статья об этом появилась в британском издании Express.

В материале сказано, что, по мнению экспертов, новая подлодка «Белгород», морские испытания которой начнутся в следующем году, как раз способна нести на своем борту «Посейдоны». Сами подводные аппараты «выглядят как массивная торпеда и развивают максимальную скорость около 100 узлов, имея дальность действия в несколько тысяч миль на глубине около одного километра».

По мнению авторов статьи, «Посейдон» может быть выпущен из любых районов в Арктике для потенциального поражения целей в Соединенных Штатах или Европе. «Он может взорваться в гражданских портах и военно-морских базах и сделать их совершенно бесполезными в течение длительного времени, при этом убив многих людей», — пишет автор материала.

Он также отмечает, что «Посейдон» способен нанести серьезный ущерб боевой группе авианосцев, которой будет трудно защититься от нового оружия русских. «Похоже, Западу придется разрабатывать другие стратегии и внедрять новые технологии на случай, если Россия действительно располагает такими подлодками», — сказано в статье.

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