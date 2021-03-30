Мурашко назвал число россиян с COVID-19, находящихся в больницах

Свыше 100 тысяч больных коронавирусом находятся в стационарах, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он добавил, что амбулаторно лечатся от COVID-19 более 250 тысяч россиян.

По его словам, это очень много.

«Причем пациентов, находящихся в реанимации в тяжелом состоянии, чуть больше 1,6 тысячи. Это тоже большая цифра», — приводит «РИА Новости» слова Мурашко, сказанные в программе «Док-ток» на Первом канале.

Министр также отметил, что пациенты старше 60 лет значительно тяжелее переносят болезнь, но при этом заметно лучше переносят вакцинацию от коронавируса, чем молодые, так как у пожилых реже поднимается температура.

Кроме того, Мурашко обратил внимание на тот факт, что для формирования иммунитета от COVID-19 некоторым пациентам достаточно первого компонента вакцины «Спутник V» — «Спутник лайт». Тем не менее пожилым людям глава Минздрава рекомендовал вакцинироваться «Спутником V».

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Мурашко сообщил также о формировании полугодичного иммунитета у большинства перенесших коронавирусную инфекцию, пишет ФАН. Он подчеркнул, что иммунитет после болезни не исключает возможности получить вакцину, однако это нецелесообразно, поскольку в первую очередь нужно привить незащищенных граждан.

Ранее министр здравоохранения рассказал о том, что в России зарегистрирована тест-система для распознавания различных штаммов коронавирусной инфекции, в том числе британской мутации. Он подчеркнул, что контроль за качеством производства отечественных вакцин от коронавируса находится на беспрецедентно высоком уровне.



Как писал ridus.ru, на данный момент в России зарегистрировано более 50 случаев заражения британским штаммом коронавируса.

