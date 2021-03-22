Более 50 случаев заражения британским штаммом COVID-19 выявлено в России

На данный момент в России зарегистрировано более 50 случаев заражения британским штаммом коронавируса, сообщил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Выступая на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам вакцинации, он отметил, что также выявлены три случая южноафриканского штамма и более 20 уникальных вариантов вируса, требующих углубленного изучения.

По словам Максютова, «Вектор» проводит исследования вариантов COVID-19 и, в частности, изучает устойчивость вируса на различных поверхностях, а также его способность к передаче между живыми организмами.

«А для оценки возможного ускользания вируса от постинфекционного и поствакцинального иммунитета изучаем способность сывороток вакцинированных и переболевших нейтрализовать, то есть убивать живой вирус», — цитирует гендиректора центра ТАСС.

Максютов добавил, что британский штамм эффективно нейтрализуется как сыворотками переболевших, так и вакцинированных «Спутником V» и «ЭпивакКороной».

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Как писал ранее ridus.ru, глава Роспотребнадзора Ростовской области Евгений Ковалев сообщил, что в регионе выявили два случая заражения штаммом коронавируса, похожим на британский. Они обнаружены у двоих пациентов из городов Шахты и Таганрог, которые не выезжали за границу. Есть подозрения, что изменившийся штамм вируса циркулирует на территории области. При этом Ковалев отметил, что, по данным центрального аппарата Роспотребнадзора, данные виды мутаций не утяжеляют течения заболевания, что уже доказали исследования центра «Вектор».

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России зарегистрирована тест-система для распознавания различных штаммов коронавирусной инфекции, в том числе британской мутации. Он подчеркнул, что контроль за качеством производства отечественных вакцин от коронавируса находится на беспрецедентно высоком уровне.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что выявляемые в мире новые мутации коронавируса, скорее всего, не ухудшают ситуацию с распространением пандемии COVID-19. По ее словам, на данный момент есть страны, где уже 80% всех выявляемых коронавирусов — это британский штамм. При этом какого-то иного развития эпидемического процесса там не наблюдается.