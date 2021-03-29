В Госдуме назвали цифровой рубль «высшей формой денег»

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объявил цифровой рубль «высшей формой денег».

Он также предположил, что новая валюта войдет в жизнь россиян не позднее 2025 года.

По его прогнозам, в конце 2021-го или начале 2022-го может начаться тестирование этой формы денег.

«А через два-три года электронная валюта плотно войдет в наши расчеты», — заверил Аксаков в беседе с телеканалом RT.

Кроме того, депутат заявил, что переход на цифровой рубль будет безопасной процедурой. Он пояснил, что в отличие от криптовалют, риски для держателей цифровых рублей минимальны, поскольку известен эмитент в лице Центробанка и есть финансовое обеспечение. «Фактически это тот же рубль, но в цифровой форме», — добавил парламентарий.

В прошлом году Банк России представил консультационный доклад по созданию и внедрению цифрового рубля, который, как предполагается, станет дополнительной формой денег, обращаясь наряду с наличными и безналичными рублями. Как утверждают в ЦБ, в случае внедрения цифровой рубль объединит в себе свойства и преимущества наличных и безналичных денежных средств.



Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил, что у государственных цифровых валют может быть блестящее будущее, если они станут удобнее обычных денежных единиц.

По мнению главы ВТБ Андрея Костина, такие валюты, как биткоин, в перспективе обречены, поскольку ни одна государственная финансовая система не позволит им существовать. Он отметил, что введение цифровой валюты центральных банков неизбежно, потому что мир становится цифровым.