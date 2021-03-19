Глава ВТБ предсказал судьбу биткоина

Такие валюты, как биткоин, в перспективе обречены, поскольку ни одна государственная финансовая система не позволит им существовать, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

В ходе онлайн-дискуссии с клиентами Private Banking он отметил, что введение цифровой валюты центральных банков неизбежно, потому что мир становится цифровым.

При этом судьба таких «левых» цифровых валют как биткоин, невзирая на большой рост его цены, предрешена, так как ни одна страна не может позволить некой валюте существовать и не регулироваться госорганами, убежден Костин.

«Государство, которое регулирует денежную массу, не может спокойно смотреть, как майнят деньги, это как фальшивомонетчество», — цитирует главу ВТБ «РИА Новости». Поэтому страны стали создавать государственные цифровые валюты, добавил банкир.

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По словам Костина, Банк России в этом процессе — не исключение, так как уже объявил концепцию введения цифрового рубля. ВТБ ее поддержал, однако считает, что кошельки клиентов должны находиться в банках, а расчеты — вестись через ЦБ. «Это связано с опасениями банков насчет того, что банковские функции переходят в ЦБ и вместе с ними туда начнет утекать ликвидность», — объяснил он.

Ранее председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил, что у государственных цифровых валют может быть блестящее будущее, если они станут удобнее обычных денежных единиц.

В прошлом году Банк России представил консультационный доклад по созданию и внедрению цифрового рубля, который, как предполагается, станет дополнительной формой денег, обращаясь наряду с наличными и безналичными рублями. Как утверждают в ЦБ, в случае внедрения цифровой рубль объединит в себе свойства и преимущества наличных и безналичных денежных средств.