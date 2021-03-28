Власти ФРГ допустили появление невосприимчивой к вакцинам мутации COVID-19

Очередная мутация коронавируса может быть невосприимчива к существующим вакцинам, предположил глава Ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун.

По его словам, если параллельно с вакцинацией снова увеличится число заражений COVID-19, возрастет риск того, что следующая мутация вируса станет невосприимчивой к вакцине.

«Тогда мы остались бы с пустыми руками. Нам понадобились бы новые вакцины, вакцинацию пришлось бы начать заново», — цитирует Брауна Bild am Sonntag.

В связи с этим он призвал сделать все необходимое, что избежать такого сценария, поскольку сейчас Германия переживает «самую острую фазу». Браун также предупредил, что третья волна пандемии коронавируса может быть хуже второй.

Ранее власти Германии обратились к Еврокомиссии (ЕК) с призывом закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне.

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В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия готова заказать крупную партию российской вакцины, но только после того, как она получит разрешение на использование в Европейском союзе.

Как писал ранее ridus.ru, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что страны Евросоюза столкнулись с третьей волной пандемии коронавируса.

