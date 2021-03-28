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Пашинян: «нефтью» Армении может стать медь

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© Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС

© Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об огромном значении добываемой в стране меди.

По его словам, она может стать «нефтью» Армении, поскольку запасы этого полезного ископаемого одни из крупнейших в мире.

Он также предложил добиться запрета на экспорт медной руды в среднесрочной перспективе.

«Многие говорят, что медь — это „нефть“ XXI века, и очевидно, что цены на медь будут очень высокими в XXI веке, так как она является главным компонентом при производстве двигателей для электромобилей», — цитирует Пашиняна «РИА Новости».

© Степан Погосян/Photolure/ТАСС

© Степан Погосян/Photolure/ТАСС

Глава правительства объяснил, что пока Армения не может полностью воспользоваться этим богатством, так как в основном экспортирует руду. Он добавил, что запрет экспорта руды необходим для того, чтобы из Армении было возможно экспортировать лишь готовую продукцию из меди.

Для этого стране нужна железная дорога, подчеркнул премьер, отметив, что побочным продуктом при производстве меди является серная кислота, «которая не может накапливаться в Армении». По словам Пашиняна, железная дорога нужна и для деятельности перерабатывающих предприятий.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что в апреле подаст в отставку, но останется и. о. главы правительства до парламентских выборов. Досрочные выборы в парламент страны назначены на 20 июня.

В начале марта Пашинян сообщил о своих планах по проведению в Армении референдума о переходе от парламентской к «полупрезидентской» форме правления.

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