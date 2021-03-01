Пашинян заявил о намерении изменить форму правления в Армении

Глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил о своих планах по проведению в Армении референдума о переходе от парламентской к «полупрезидентской» форме правления.

Выступая на митинге своих сторонников на площади Республики в Ереване, премьер-министр заявил, что новая форма правления даст гарантию стабильности в Армении и в дальнейшем исключит «формирование внутриполитических кризисов».

«В октябре мы намерены провести референдум, в результате которого примем или новую конституцию, или поправки, которыми перейдем от парламентской к полупрезидентской форме правления», — цитирует Пашиняна газета «Известия».

Премьер также допустил проведение в 2021 году внеочередных парламентских выборов. По его словам, это станет возможным, если парламентская оппозиция согласится с определенными условиями.

«Если парламентские силы примут наше предложение, сделанное еще в конце декабря прошлого года — начале января, то мы готовы к внеочередным парламентским выборам, — приводит издание слова Пашиняна. — Посмотрим, чьей отставки требует народ».

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В ходе митинга глава кабмина также сообщил, что заявление Генштаба ВС Армении о его отставке является результатом влияния экс-президента Сержа Саргсяна, и выразил надежду на то, что военные не станут пересекать «красную линию».

Накануне глава оппозиционной парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян предложил премьер-министру страны Николу Пашиняну «сделку» в обмен на его отказ от своего намерения уволить начальника Главного штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна. Марукян пообещал, что в ответ оппозиция готова подписать с премьером любой документ о том, что она не выдвинет и не поддержит какую-либо кандидатуру на пост главы правительства в случае отставки Пашиняна и назначения внеочередных парламентских выборов.

Напомним, 25 февраля в Армении с новой силой возобновились массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Главный штаб выступил с требованием его отставки. Пашинян в ответ потребовал от президента уволить Гаспаряна.

