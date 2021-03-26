За три года президентская платформа «Россия — страна возможностей» (РСВ) продемонстрировала, что в России существуют реально работающие социальные лифты. Такое мнение высказала в интервью ridus.ru политтехнолог Алена Август, комментируя заседание Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«В головах наших людей почему-то сформировалось представление, что для того, чтобы чего-то достичь, необходимо быть либо родственником какого-нибудь большого начальника, либо, простите, любовницей. Но это представление ошибочно, что, собственно, наглядно показала платформа «Россия — страна возможностей. Благодаря данной организации многие уже смогли добиться успеха, устроиться, например, на работу в крупную компанию или получить грант на обучение в ведущих вузах страны», — заявила эксперт.

Август напомнила, что с 2017 года линейка проектов платформы расширилась до нескольких десятков позиций.

Более 25 тысяч человек стали победителями и призерами всевозможных конкурсов. Это показатель того, что в России возможно добиться того, чего хочешь. Необходимо только иметь желание и целеустремленность. Среди победителей есть очень разные люди: дети, молодежь, зрелые граждане. Нет какого-то общепризнанного стандартного портрета лидера, он может быть разным. Мне кажется, 25 тысяч — это ядро проекта. За каждым из этих людей стоит его собственное сообщество: те люди, с кем он работает, с кем он учится, — заключила Алена Август.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», что в проектах платформы приняли участие более пяти миллионов человек. Среди них как российские граждане, так и иностранные участники.

Глава государства отметил, что платформа стала хорошей кузницей кадров для органов государственной власти и ведущих отечественных предприятий.

«Два губернатора, несколько заместителей министров федеральных ведомств, мэры крупных городов, руководители крупнейших наших компаний — все, кого я перечислил, прошли через эту платформу», — сказал Путин.



Кроме того, президент пообещал проработать вопрос упрощенного получения гражданства РФ или вида на жительство для иностранцев, которые смогли стать финалистами и победителями конкурсов «России — страны возможностей».



Также Путин поддержал инициативу победителя всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Ольги Лавриченко, которая предложила организовать на базе платформы платформы «Россия — страна возможностей» проведение серии хакатонов и образовательных лекций по искусственному интеллекту.

«Искусственный интеллект — особое направление в нашей работе. Я много раз об этом говорил. Правительство постоянно поддерживает направление развития. И не только поддерживает теоретически, у нас целая программа по развитию искусственного интеллекта. Направление развивается очень активно, уверен, что так и будет в ближайшем будущем», — заверил Владимир Путин.