За три года в проектах платформы «Россия — страна возможностей» приняли участие более пяти миллионов человек. Среди них как российские граждане, так и иностранные участники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Нам очень хотелось — и на мой взгляд, в целом это получилось — создать еще одну дополнительную возможность для молодых людей с тем, чтобы они могли, опираясь на свои таланты, на свои возможности, на свои стремления, на свои жизненные планы, реализовывать себя, реализовывать там, где они живут, учатся. Надо сказать, что это дает результаты», — отметил Путин.

Президент обратил внимание, что платформа является неплохой кузницей кадров для органов государственной власти и ведущих отечественных корпораций.

«Два губернатора, несколько заместителей министров федеральных ведомств, мэры крупных городов, руководители крупнейших наших компаний — все, кого я перечислил, прошли через эту платформу», — заявил Владимир Путин.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, в свою очередь, рассказал о масштабной реконструкции и модернизации инфраструктуры всероссийского образовательного центра «Сенеж». По его словам, в 2023 году центр сможет принимать одновременно 2500 обучающихся со всей страны.

Мы будем расширять наш образовательный центр «Сенеж». Сегодня участники проектов платформы просто физически не помещаются — буквально все расписано до конца года. Недавно мы уже вышли на стройплощадку. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Энварович Файзуллин возглавил штаб, так что работы ведутся четко, и в следующем году мы уже сможем обучать гораздо больше молодых людей, — подчеркнул Комиссаров.

Платформа «Россия — страна возможностей», одним из проектов которой является образовательный центр «Сенеж», была создана по инициативе Владимира Путина. Ключевые цели организации: формирование условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.