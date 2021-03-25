«Какая пресс-конференция?»: Байден забыл о запланированном мероприятии

Президент США Джо Байден не смог ответить на вопрос журналиста, спросившего его, готов ли он к запланированной на 25 марта пресс-конференции.

«Какая пресс-конференция?» — удивился глава Белого дома.

Этот очередной конфуз американского лидера попал на видео.

На кадрах видно, как Байден напрягает свою память, чтобы вспомнить, о чем идет речь, но его потуги оказываются напрасными.

Судя по всему, президент напрочь забыл о предстоящем мероприятии.

При этом 25 марта должна состояться первая полноформатная пресс-конференция Байдена в качестве президента.

По данным Newsweek, он стал первым за последние 100 лет главой Белого дома, который отсрочил свое первое полноценное общение с прессой на девять недель с момента инаугурации.

Накануне Байден встретился с чиновниками для обсуждения миграционной политики и проблем, с которыми сталкивается страна из-за притока мигрантов к южной границе. Говоря о необходимости «приступить к делу», американский лидер замялся и обратился к главе аппарата Белого дома Рону Клейну с вопросом: «Рон, к кому я должен обратиться?». После этого Клейн решил оградить президента от журналистов, предложив им покинуть встречу.

Ранее Байден признался, что Харрис умнее его, представляя вице-президента сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты. До этого он назвал ее президентом.

