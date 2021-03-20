Байден признал, что в Белом доме есть человек умнее его

Представляя вице-президента Камалу Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты, глава Белого дома Джо Байден заявил, что она умнее его.

Произнеся речь, американский лидер заметил, что ему следовало сразу дать слово Харрис.

«И я не должен был этого делать, потому что я хотел уступить речь моему вице-президенту, которая умнее, чем я», — приводятся слова Байдена на сайте Белого дома.

Комментируя это заявление, Харрис пошутила, что «здесь и добавить больше нечего».

Камала Харрис. © Store norske leksikon

Как писал ранее ridus.ru, недавно во время выступления в Белом доме Байден назвал Камалу Харрис президентом США.

В декабре прошлого года редакция журнала Time выбрала «человеком года-2020» тогдашнего кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и Камалу Харрис. Лица политиков по сложившейся за много лет традиции были помещены на обложку журнала, причем в таком же виде, как советские пропагандисты десятилетиями изображали вождей пролетариата.

Еще в ноябре 2020 года эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин предположил, что Байден не сможет руководить государством больше одного президентского срока из-за преклонного возраста и проблем со здоровьем. По мнению Блохина, фактически управлять Америкой будет Камала Харрис.

Напомним, Харрис стала первой женщиной и первым представителем афроамериканского населения на посту вице-президента.