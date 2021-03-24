Стала известна стоимость авиабилета на Кипр в апреле

С 1 апреля россияне смогут посещать Кипр с туристической целью.

Авиабилет из Москвы в Ларнаку и обратно будет стоить в апреле в среднем 31 тысячу рублей.

Это на 59% выше средней фактической цены в апреле 2019 года, сообщила руководитель пресс-службы сервиса для бронирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

По ее словам, рост цен на авиабилеты обусловлен тем, что на данный момент отсутствует развитая полетная программа.

«Из-за неопределенности авиакомпании, как и пассажиры, ждали точного подтверждения открытия границ для планирования расписания», — объяснила она в беседе с газетой «Известия».

Шелехова пообещала, что за открытием рейсов последует и снижение цены билетов. Она также отметила, что увеличение количества доступных зарубежных направлений может привести к общему снижению стоимости перелетов на курорты.

В OneTwoTrip считают, что спрос на путевки на Кипр будет только расти, поскольку за несколько часов после появления информации о намерении этой страны открыть границы для российских туристов количество поисковых запросов выросло в три раза.

«Россияне при желании смогут успеть запланировать отдых на кипрских курортах на период майских праздников», — подчеркнула Шелехова.

В свою очередь сооснователь и CEO сервиса поиска и покупки туров онлайн Level. Travel Дмитрий Малютин заявил в интервью изданию, что пока еще рано говорить о восстановлении организованного турпотока из России на Кипр, так как до 15 апреля на острове действует комендантский час.

При этом Малютин выразил уверенность в том, что данное направление будет пользоваться высоким спросом, когда откроются полетные программы, включая чартеры, а власти Кипра смягчат ограничения для туристов из-за коронавируса.

Как писал ранее ridus.ru, Кипр объявил об открытии своих границ и аэропортов для путешественников из всех стран с 1 марта. Правда, пока для приезда в эту страну россиянам необходимо иметь вид на жительство в республике или получить специальное разрешение. Кроме того, по прибытии на Кипр придется пройти двухнедельный карантин.

