Продажа туров по России с кешбэком принесла за неделю около 2,5 млрд рублей

За неделю более 100 тысяч граждан РФ приобрели туры по России с кешбэком.

Общая сумма выручки составила почти 2,5 миллиарда рублей.

Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, интерес к программе вырос втрое и по темпам бронирования, и по динамике спроса.

«За прошедшие семь дней с момента старта программы туристического кешбэка объем продаж составил почти 2,5 миллиарда рублей, — цитирует ее „Интерфакс“. — Программой воспользовалось более 100 тысяч граждан, которые приобрели туры или забронировали гостиницы».

По словам Догузовой, в виде кешбэка им вернулось почти 500 миллионов рублей.

Она объяснила рост интереса к программе тем, что в прошлом году спрос тормозили ограничения, связанные с пандемией. Сейчас же ситуация значительно улучшилась, что напрямую влияет на динамику спроса, а также на планирование отдыха на майские праздники, летнего отпуска и досуга в целом.

Глава Ростуризма добавила, что граждане поверили в программу, и поэтому многие воспользовались ею уже в третий раз. «Это означает, что возросло доверие, а дальше сработало сарафанное радио, и все это привело к тому, что программа популярна и востребована», — заключила она.

Как сообщал ridus.ru, правительство РФ одобрило очередной этап программы «туристический кешбэк». Распродажа туров по России запланирована на март — апрель, совершить путешествие можно будет до июня.

По итогам 2020 года россияне купили туров с кешбэком на 6,5 миллиардов рублей, общая сумма возврата составила миллиард рублей.

На фоне падения спроса на заграничные поездки из-за пандемии во всем мире Россия существенно улучшила свой внутренний туризм. По темпам восстановления в этом секторе страна занимает третье место среди государств «Большой двадцатки». Впереди только Италия и Франция.