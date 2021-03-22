найти ×
   
  • USD
    74.61
  • EUR
    88.66
СохранитьСохранено0
×

-102542

Соловьев заявил, что Собчак и Познер зарабатывают на ненависти к России

Small f1a6d446e0
© кадр из видео

© кадр из видео

Телеведущий Владимир Соловьев обвинил Ксению Собчак и Владимира Познера в том, что они зарабатывают на ненависти к России.

В эфире шоу «Полный контакт» он заявил, что смысл жизни Собчак — уничтожение всего того, что может казаться русским важным и последовательным.

По его мнению, Собчак позволено больше, чем другим, поскольку она остается «дочкой учителя Путина».

Без таких условий Собчак была бы «никем», считает телеведущий. Он также назвал ее «дурно образованным, некрасивым душою существом».

Переключившись на Познера, Соловьев отметил, что тот «искренне ненавидит Россию», а также страдает из-за того, что смог состояться только в той стране, которую он ненавидит.

Кроме того, телеведущий возмутился тем, что Познер «с чего-то возомнил себя моральным авторитетом». «Это просто уникально как можно легко зарабатывать на пренебрежении и ненависти к России», — заключил Соловьев.

© Станислав Красильников/ТАСС

© Станислав Красильников/ТАСС

Ранее телеведущий спровоцировал громкий скандал, ненароком похвалив в эфире во время ток-шоу на канале «Россия-1» Адольфа Гитлера.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин даже обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Соловьева на нарушение закона об оправдании нацизма. В свою очередь член Общественной палаты РФ Мария Бутина в беседе с «Ридусом» оценила действия Рашкина в отношении телеведущего Владимира Соловьева как некорректные.

Тем временем МИД Латвии запретил Соловьеву въезд на территорию страны из-за того, что журналист устроил «глорификацию (восхваление чего-либо — прим. ridus.ru) нацизма».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Представляет ли опасность для пользователя Instagram камера его гаджета
-205639читать позжечитаю позже
Общество
Больше ярких эмоций: психолог дал совет родителям непослушных детей
-2011691читать позжечитаю позже

главное


Животные
«Меня, меня возьмите»: спор котят за стеклом магазина насмешил прохожих

Но потом малыши увидели кого-то не очень приятного и «слиняли».

16115176читать позжечитаю позже

Юмор
«Стой, говорю»: кот вцепился в ребенка и развеселил его12 марта

Забавное происшествие попало на видео.

5012814читать позжечитаю позже