Соловьев заявил, что Собчак и Познер зарабатывают на ненависти к России

Телеведущий Владимир Соловьев обвинил Ксению Собчак и Владимира Познера в том, что они зарабатывают на ненависти к России.

В эфире шоу «Полный контакт» он заявил, что смысл жизни Собчак — уничтожение всего того, что может казаться русским важным и последовательным.

По его мнению, Собчак позволено больше, чем другим, поскольку она остается «дочкой учителя Путина».

Без таких условий Собчак была бы «никем», считает телеведущий. Он также назвал ее «дурно образованным, некрасивым душою существом».

Переключившись на Познера, Соловьев отметил, что тот «искренне ненавидит Россию», а также страдает из-за того, что смог состояться только в той стране, которую он ненавидит.

Кроме того, телеведущий возмутился тем, что Познер «с чего-то возомнил себя моральным авторитетом». «Это просто уникально как можно легко зарабатывать на пренебрежении и ненависти к России», — заключил Соловьев.

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Ранее телеведущий спровоцировал громкий скандал, ненароком похвалив в эфире во время ток-шоу на канале «Россия-1» Адольфа Гитлера.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин даже обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Соловьева на нарушение закона об оправдании нацизма. В свою очередь член Общественной палаты РФ Мария Бутина в беседе с «Ридусом» оценила действия Рашкина в отношении телеведущего Владимира Соловьева как некорректные.



Тем временем МИД Латвии запретил Соловьеву въезд на территорию страны из-за того, что журналист устроил «глорификацию (восхваление чего-либо — прим. ridus.ru) нацизма».

