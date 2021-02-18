Бутина: Рашкин поступил некорректно, обвинив Соловьева в оправдании нацизма

Член Общественной палаты РФ Мария Бутина оценила действия депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина в отношении телеведущего Владимира Соловьева. По ее мнению, парламентарий ведет себя некорректно.

Напомним, что Рашкин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Соловьева на нарушение закона об оправдании нацизма. Поводом послужило оценочное суждение журналиста о лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере. В эфире телеканала «Россия-1» Соловьев назвал Гитлера «очень смелым человеком». Высказывание прозвучало, когда телеведущий сравнивал главу Третьего рейха с блогером Алексеем Навальным, который сейчас отбывает наказание по делу «Ив Роше».

Из любой речи можно выдернуть фразу и приписать ей экстремизм. Я не знаю, какие цели преследует Валерий Рашкин, обратившись в прокуратуру по поводу Соловьева. Возможно, это личная месть. Возможно, депутат хочет за счет этого пропиариться. В данном случае, на мой взгляд, имеет место выдергивание слов из контекста. Я не считаю это корректным, ведь тема нацизма для нашего народа очень болезненна. Надеюсь, обращение Рашкина не будет иметь никакого движения. С таким же успехом можно надергать из фразы отдельные буквы, составить из них слово и обвинить человека в чем угодно, — рассказал Бутина в интервью ridus.ru.

Ранее директор Центра политической информации Алексей Мухин усмотрел в обращении Валерия Рашкина «пламенное желание наследовать все худшее, что есть у Навального».

«Я говорю о выдергивании слов из контекста и обвинениях под надуманными предлогами. Именно так в свое время поступал Алексей Навальный. Я думаю, что коммунист Рашкин совершенно напрасно пытается казаться подмастерьем Навального. Такая практика ни к чему хорошему не приводит», — сказал Мухин.

